UP में चौथे चरण की Voting: रक्षामंत्री ने की वोट देने की बात, तो मायावती ने दिया करारा जवाब..

UP Assembly Elections 2022 में चौथे चरण की वोटिंग के दौरान लखनऊ में काफी वीवीआईपी लोगों ने वोट डाले। जिसमें प्रमुख तौर पर भारत के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, बसपा सुप्रीमो मायावती, सतीश चन्द्र मिश्रा, यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, कैबिनेट मंत्री बृजेश पाठक रहे। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को अपना वोट लखनऊ में डाला है।

UP Election Forth Phase Voting इस दौरान राजधानी लखनऊ में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भाजपा इस बार 2017 वाली स्थित रहेगी। भाजपा 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी और सरकार बनाएगी। लखनऊ से भाजपा के सांसद व देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को लखनऊ में मतदान किया। राजनाथ सिंह ने अपनी पत्नी, बेटे नीरज तथा पुत्रवधू के साथ गोमती नगर के विपुल खंड के मतदान केन्द्र में जाकर अपने अधिकार का प्रयोग किया। राजनाथ सिंह ने मतदान के बाद कहा, "यूपी में आज विधानसभा चुनाव के चैथे चरण का मतदान हो रहा है। लखनऊ समेत इस चरण की कुल 59 सीटों पर सभी मतदाताओं से मेरा अनुरोध है कि वे अपना मताधिकार का प्रयोग करें और नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में सहभागी बनें।"

Defense Minister Rajnath Singh and Mayawati During Voting in Lucknow on Forth Phase UP Assembly Elections 2022