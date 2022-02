Voting के दिन व्यापारी ने BJP विधायक से मांगा अपना उधार

UP Election Third Phase Voting में कासगंज जिला भी शामिल है। यहाँ के एक व्यापारी ने वोटिंग के दिन ही भाजपा के विधायक से अपना पैसा मांगने का अनोखा तरीका निकाला है। जिसमें उसने दुकान के बाहर एक पोस्टर लगाकर चिपका दिया है।

UP Assembly Elections 2022 उत्तर प्रदेश के कासगंज के एक व्यवसायी गोपाल अग्रवाल ने पटियाली के स्थानीय भाजपा विधायक ममताश शाक्य पर पिछले पांच वर्षो से लंबित 80,000 रुपये की बकाया राशि का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाते हुए पोस्टर लगाए हैं। अग्रवाल अपने परिवार के साथ शनिवार से अपनी दुकान के बाहर धरने पर बैठे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 2017 के चुनावों से पहले, शाक्य ने उन्हें भाजपा नेता और स्टार प्रचारक राजनाथ सिंह की रैली की व्यवस्था करने का काम सौंपा था।

Photo of Poster to asking money from BJP MLA