आखिर नेताओं को किससे डर लगता है, क्यों रखते हैं इतने असलहे... महिलाओ को भी पसंद हैं हथियार

UP Assembly Election 2022 में विधायकों और उनके परिवार के सदस्यों के पास सैकड़ों की संख्या में हथियार हैं। इसमें महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। इसके अलावा ऐसे माननीयों के पास और उनके साथ चलने वाले लोगों के हाथ में भी बंदूके, पिस्टल होती हैं। जबकि ज़्यादातर का कोई सरोकार जनता से नहीं होता। पत्रिका आपको बता रहा है कि आखिर क्यों इन नेताओं को हथियार की ज़रूरत पड़ती है। आखिर ऐसा कौन सा डर है जो इतनी बड़ी संख्या में उन्हें असलहा लेकर चलने को मजबूर करता है।

Uttar Pradesh Vidhan Sabha Chunav में हर प्रत्याशी के पास अपनी अलग वजह है हथियार रखने की। पॉलिटिकल एक्सपर्ट परवेज़ अहमद कहते हैं कि हर क्षेत्र में लोगों की उपयोगिता अलग अलग है। जैसे कौशांबी, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर चित्रकूट जैसे क्षेत्रों में इसे बतौर सुरक्षा रखा जाता है। क्योंकि पिछड़े इलाकों के साथ साथ ये संवेदनशील क्षेत्र भी हैं। जबकि कई क्षेत्रों में इसे बतौर स्टेटस सिंबल भी देखा जाता है। स्टेटस सिंबल आज के समय ज्यादा हो गया है। वहीं पुरानी रंजिशों की वजह से भी खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। हालांकि रजवाड़े परिवारों में इसे लेकर अलग बातें हैं। वहाँ इसे बतौर शौक देखा जाता है। जिसमें कई राज परिवार शामिल हैं।

File Photo of politician who have weapons with Symbolic Weapons