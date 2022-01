UP Election: यूपी चुनाव को लेकर बड़ी खबर, ओम प्रकाश राजभर का इस सीट से चुनाव लड़ना लगभग तय

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने गठबंधन कर लिया है।सुभासपा अध्यक्ष योगी के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर के खिलाफ मैदान में उतर सकते हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर वाराणसी के शिवपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं।

Updated: January 24, 2022 11:52:43 am

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने गठबंधन कर लिया है।सुभासपा अध्यक्ष योगी के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर के खिलाफ मैदान में उतर सकते हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर वाराणसी के शिवपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। अब ऐसी खबरें है कि ओम प्रकाश राजभर इसी सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। दोनों नेताओं का शिवपुर से चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है।

UP Election OM Prakash Rajbhar may Contest From Shivpur Assembly Seat