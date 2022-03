मुख्तार के बेटे की धमकी, पहले अधिकारियों का हिसाब किताब होगा, फिर ट्रान्सफर

UP Assembly Elections 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा में सातवें चरण में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास का भी चुनाव होना है। जहां प्रचार के दौरान उन्होने खुलकर के क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारियों को धमकी दी।

UP Vidhansabha Chunav उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी और सुभासपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास की पब्लिक के बीच धमकी भरे प्रचार के बाद अब उनकी मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही है।

Abbas Ansari During Hate Speech in Seventh Phase of Elections