ये चुनाव है भइया: कहीं पति की जीत के लिए पूजा, तो कहीं पति न जीते इसलिए हो रहा जाप

Valentine Week को लेकर पूरी दुनिया इस समय प्रेमोत्सव में डूबी है। वहीं चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में वेलैंटाइन वीक के दौरान ही नेता प्रचार में व्यस्त हैं। साथ ही उन नेताओं की पत्नियां अपने-अपने पति की जीत के लिए कहीं पूजा पाठ में जुटी हैं। वहीं कुछ ऐसी भी हैं जो अपने पति की हार की कामना कर रही है। अपने पति से प्यार के दौरान उनकी हार के लिए क्यों प्रेयर कर रही हैं ये आपको Patrika आपको बताने जा रहा है।

UP Assembly Elections 2022 में ये एक चौकाने वाली बात हो सकती है कि कोई पत्नी अपने प्यार यानी पति को हराने के लिए भी जाप कैसे कर सकती है। लेकिन चुनाव में यह भी हो रहा है। ऐसे में भाजपा नेता स्वाती सिंह और अमेठी में भाजपा विधायक गरिमा सिंह नहीं चाहतीं कि उनके पति विधायक बनें। आइए पढ़ते हैं चुनाव की यह रोचक कहानियां: -

File Photo of UP Minister Swati Singh and MP Dimple yadav