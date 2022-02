मायावती को छोडकर जाने वालों के खिलाफ नए चेहरों पर भरोसा, ज़्यादातर मुस्लिम प्रत्याशी

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में बसपा चीफ मायावती ने इस बार ज़्यादातर सीटों पर नए चेहरों को मौका दिया है। जिससे उन्हें सेकंड लाइन नेता और पार्टी के लिए भविष्य की रणनीति तैयार की जा सके।

UP Assembly Elections 2022 में विधानसभा चुनाव में मायावती एक बार फिर अपनी सरकार बनाने के लिए नए नए समीकरण से चुनावी रणनीति बना रही हैं। बसपा इस बार ज़्यादातर मुस्लिम और अधिकतर सीटों पर नए चेहरों को मौका दे रही हैं। मायावती के साथ राजनीति शुरू करने वाले टॉप लाइन के नेताओं ने पिछले चुनावों से लेकर इस बार आने तक उनसे नाता तोड़ लिया है। इसमें ज़्यादातर को भाजपा फिर सपा में जाते हुए देखा गया है। अब अपने उन्हीं नेताओं को पटखनी देने में बसपा लगी हुई है। ऐसे में उसने उसी क्षेत्र से नए चेहरों को सामने लाकर अपनी पुरानी ताकत को वापस पाने में लगी हुई हैं। यही कारण है कि मायावती कारण नए चेहरे पर दांव खेल बाजी पलटने में बसपा लगी हुई है।

File Photo of Mayawati in UP Assembly Elections 2022