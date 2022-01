UP Election 2022: ओवैसी का नए गठबंधन का ऐलान, सरकार बनने पर दो सीएम और तीन डिप्टी सीएम का प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अगर यूपी में हमारे गठबंधन की सरकार बनती है, तो दो मुख्यमंत्री और तीन उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अगर यूपी में हमारे गठबंधन की सरकार बनती है, तो दो मुख्यमंत्री और तीन उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ने शनिवार को बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी और भारत मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन की घोषणा की है।

UP Elections Owaisi Alliance with 2 Parties said Will make 2 CM if won