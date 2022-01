40 सालों से एक ही सीट को जीतने वाली BJP की सपा प्रत्याशी बढ़ा सकता है मुश्किलें, Congress की लड़की भी मजबूत

UP Elections 2022 में शाहजहांपुर जिले में 6 विधानसभा सीटे हैं। इनमें से एक ऐसी विधानसभा सीट है, जहां से पिछले 8 बार से बीजेपी प्रत्याशी लगातार जीत दर्ज कर रहा है।

UP Assembly Elections 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में शाहजहाँपुर नगर सीट उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है. जहां 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। इस बार शाहजहांपुर विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, यह जनता को तय करना है। शाहजहांपुर जिले में 6 विधानसभा सीटे हैं। इनमें से एक ऐसी विधानसभा सीट है, जहां से पिछले 8 बार से बीजेपी प्रत्याशी लगातार जीत दर्ज कर रहा है। 2017 विधानसभा चुनाव में शाहजहांपुर में कुल 48.89 प्रतिशत वोट पड़े थे। जिसमें भाजपा के कद्दावर नेता सुरेश कुमार खन्ना जीतकर योगी सरकार में मंत्री बनें हैं। उन्होने समाजवादी पार्टी के तनवीर खान को 19 हज़ार 203 वोटों के मार्जिन से हराया था। तीसरे स्थान पर बसपा जबकि कांग्रेस ने सपा के साथ गठबंधन में ये सीट अखिलेश यादव को दी थी।

Shahjahapur Assembly Elections Candidate by Four Leading Party in UP