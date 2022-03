UP MLC Election 2022: आज से शुरू हो रही विधान परिषद चुनाव की प्रक्रिया, भाजपा के संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट तैयार, चुने जाएंगे 36 सदस्य

जो विधानसभा चुनाव हार गए उन्हें एमएलसी का टिकट नहीं दिया जाएगा। बता दें कि एमएलसी चुनाव के लिए 09 अप्रैल को मतदान होना है। विधान परिषद की 36 सीटों पर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू कर रहे हैं।

Updated: March 15, 2022 11:08:39 am

UP MLC Election 2022: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुमत से जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी अब आगामी विधान परिषद के चुनाव पर नजर बनाए रखी है। एमएलसी चुनाव में किसे टिकट मिलेगा इस पर पार्टी ने अपना रुख लगभग साफ कर लिया है। वहीं, जो विधानसभा चुनाव हार गए उन्हें एमएलसी का टिकट नहीं दिया जाएगा। विधान परिषद की 36 सीटों पर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू कर रहे हैं। हर सीट पर दो से तीन नाम तय हैं। केंद्रीय नेतृत्व से मंजूरी मिलते ही इसकी सूची जारी कर दी जाएगी। फिलहाल मंगलवार से चुनाव के पहले चरण के नामांकन शुरू हो रहा है। पहले चरण में 15 से 19 मार्च तक नामांकन होगा। 09 अप्रैल को मतदान है।

