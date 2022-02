अगर बीजेपी सत्ता में नहीं आई तो यूपी कश्मीर, पश्चिम बंगाल या केरल में बदल जाएगा, योगी की मतदाताओं को चेतावनी

सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक वीडियो ट्वीट कर कहा कि, "सावधान रहें! यदि आप चूक गए तो इन पांच वर्षों का श्रम खराब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश को कश्मीर, केरल और बंगाल बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।" उन्होंने कहा कि, "आपका एक 'वोट' अपराधमुक्त, भयमुक्त, दंगामुक्त उत्तर प्रदेश के संकल्प को मजबूती प्रदान करेगा। इसलिए 'पहले मतदान फिर जलपान' तब अन्य कोई काम...”

UP Assembly Elections 2022: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को राज्य में पहले चरण के चुनाव से पहले कहा कि अगर मतदाता "ग़लती करते हैं" तो उत्तर प्रदेश एक और कश्मीर, केरल या पश्चिम बंगाल में बदल सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक वीडियो ट्वीट कर कहा कि, "सावधान रहें! यदि आप चूक गए तो इन पांच वर्षों का श्रम खराब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश को कश्मीर, केरल और बंगाल बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।" सीएम योगी ने कहा कि भाजपा के सत्ता में आने पर "भय मुक्त जीवन" की गारंटी देते हुए कहा कि, "एक बड़े फैसले का समय आ गया है। पिछले पांच वर्षों में, भाजपा की डबल इंजन सरकार ने सब कुछ समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ किया है। आप सब कुछ देखा है और सब कुछ विस्तार से सुना है।"

up will turn into kashmir west bengal or kerala cm yogi warn to voters