Uttarakhand Election Results 2022: पुष्कर धामी, सतपाल महाराज जैसे बड़े नेता की हार से BJP में संकट, कौन होगा सीएम?

Uttarakhand Election Results 2022: उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच दिया है। लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी कर ली है। शानदार प्रदर्शन के साथ ही बीजेपी खेमे में खुशी का महौल है। हालांकि इस माहौल के बीच बीजेपी के सामने एक संकट भी खड़ा हो गया है। दरअसल प्रदेश में बीजेपी ने तो अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन बड़े चेहरे हार गए हैं। खास तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी खाटीमा सीट नहीं बचा पाए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पार्टी का नेतृत्व यानी सीएम कौन होगा? प्रदेश में कांग्रेस और आप के भी बड़े चेहरे अपनी सीट बचाने में नाकाम रहे हैं।

Uttarakhand Election Results 2022 Who Will Be CM As Big BJP leader Lost