UP चुनाव में पांचवे चरण के लिए विश्व हिन्दू परिषद बाँट रहा 'भगवान राम रज और प्रसाद

UP Assembly Elections 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में अयोध्या, प्रयागराज और चित्रकूट की सीटों पर सोमवार को 27 फरवरी को वोटिंग है. वहीं इसी चरण में भाजपा की बड़ी परीक्षा भी है। क्योंकि इसमें अयोध्या, प्रयागराज भी शामिल हैं। जिसमें जीत के लिए धार्मिक तौर पर विश्व हिन्दू परिषद ने भी तैयारी कर दी है।

UP Vidhansabha Chunav 2022 में चार चरणों की वोटिंग सम्पन्न हो चुकी है। जबकि पांचवे चरण की वोटिंग में इस बार अयोध्या, प्रयागराज जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल शामिल हैं। जहां जीत के लिए भाजपा लगातार प्रचार तंत्र को बढ़ाने में लगी हुई है। क्योंकि यहाँ सीटो पर असर हुआ तो मेसेज पूरे देश भर की भाजपा सरकार पर पड़ेगा। इसलिए विश्व हिंदू परिषद अयोध्या, प्रयागराज और काशी में धार्मिक तौर पर लोगों में भाजपा के प्रति आस्था जगाने में लगा हुआ है।

File Photo of Lord Shriram in Ayodhya During UP Assembly Elections 2022