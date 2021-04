West Bengal Assembly Elections 2021: 4 जिलों की 43 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग शुरू, प्रधानमंत्री ने की लोगों से मतदान करने की अपील

नई दिल्ली।

कोरोना संक्रमण (Coronavirus) के बढ़ते दौर के बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव (West Bengal Assembly Elections 2021) में आज छठें चरण का मतदान हो रहा है। राज्य में छठें चरण में 4 जिलों की 43 विधानसभा सीटों पर वोटिंग सुबह सात बजे से शुरू हो चुकी है। यह शाम छह बजे तक जारी रहेगी। इस चरण में करीब एक करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। छठें चरण में विभिन्न दलों औन निर्दलीय कुल 306 प्रत्याशी मैदान में हैं।

