West Bengal Assembly Election 2021 : नंद्रीग्राम में बीजेपी वर्कर्स पर हमला, धर्मेंद्र प्रधान ने EC से सुरक्षाबल तैनात करने की मांग की

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 ( West Bengal Assembly Election 2021 ) तैयारियों के बीच एक फिर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प की सूचना है। हिंसक झड़प में बीजेपी का एक कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गया। इस बीच केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आरोप लगाया है कि मेरे सामने टीएमसी के लोगों ने बीजेपी काफिले पर हमला बोला।

Mamata Didi should fight elections in a democratic way. After Suvendu Adhikari's 'padayatra' started today, our Yuva Morcha leader was attacked here, in front of me. Appeal to the Election Commission to deploy paramilitary force here: Union Min Dharmendra Pradhan in Nandigram, WB pic.twitter.com/wtqjaXuJYY