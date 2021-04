West Bengal Assembly Election: टीएमसी नेता सुजाता मंडल और बीजेपी नेता सायंतन बसु के प्रचार पर लगी 24 घंटे की रोक

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 ( West Bengal Assembly Election 2021 ) के लिए पहले पांच चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है। अब बाकी के बचे तीन चरणों के लिए सभी पार्टियों की ओर से ताबड़तोड़ प्रचार किया जा रहा है। इस प्रचार अभियान में भाषा की मर्यादाएं भी टूट रही हैं।

नेता एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप करते हुए भाषा की मर्यादा को ताक पर रखकर बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि, चुनाव आयोग सभी नेताओं के भाषण और रैली पर नजर बनाए हुए है। आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है।

अब इसी कड़ी में चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के एक-एक नेताओं पर कार्रवाई करते हुए अगले 24 घंटे के लिए प्रचार करने पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग ने टीएमसी नेता सुजाता मंडल और भाजपा नेता सायंतन बसु पर कार्रवाई की है।

चुनाव आयोग ने भाजपा नेता सायंतन बसु के 'उकसाने वाले टिप्पणी' को लेकर कार्रवाई करते हुए चुनाव प्रचार करने पर 24 घंटे के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं, टीएमसी नेता सुजाता मंडल पर उनके द्वारा अनुसूचित जाति को लेकर दिए गए बयान को लेकर कार्रवाई करते हुए 24 घंटे (18 अप्रैल शाम 7 बजे से 19 अप्रैल शाम 7 बजे) का प्रतिबंध लगाया है।

Election Commission of India imposes a 24-hours ban on TMC's Sujata Mondal commencing from 7 pm on April 18 to 7pm on April 19 over her "remarks against Scheduled Caste community in an interview to a TV channel"