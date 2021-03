West Bengal Assembly Elections 2021 : सुरक्षा बलों की 800 कंपनियां तैनात, क्रिकेटर अशोक डिंडा को वाई प्लस सुरक्षा

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 ( West Bengal Assembly Elections 2021 ) को लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच में सियासी तनाव चरम पर है। दोनों तरफ से आरोप-प्रत्यारोपों को सिलसिला जारी हैं। इस बीच एक अप्रैल को दूसरे चरण में 30 सीटों पर मतदान को देखते बड़े पैमानी पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है।

Total 800 companies of security forces will be deployed for the second phase of #WestBengalElections2021, scheduled to be held on 1st April