West Bengal Assembly Elections 2021: मतदान से एक दिन पहले TMC दफ्तर में बम धमाका, तीन लोग घायल

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 ( West Bengal Assembly Elections 2021 ) के पहले चरण के मतदान से एक दिन पहले बंगाल में एक बार फिर एक बड़ी घटना घटी है। दरअसल, तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में बम धमाका हुआ है। बताया जा रहा है कि बांकुरा के जॉयपुर स्थित टीएमसी कार्यालय में बम धमाका हुआ, जिसके बाद से चारों ओर सनसनी फैल गई। सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि धमाका ज्यादा शक्तिशाली नहीं था। यह क्रूड बम का धमाका था।

इधर, टीएमसी ने इस धमाके के लिए लेफ्ट-कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है, वहीं भाजपा ने कहा है कि टीएमसी दफ्तर के अंदर बम बनाते समय यह घटना हुई है। इस धमाके में तीन लोग घायल हो गए हैं, जिन्हे हुगली के आरामबाग अस्पताल में भर्ती काराय गया है।

बता दें कि बम धमाके की खबर मिलने के बाद टीएमसी और आईएसएफ कार्यकर्ताओं के बीच झड़प शुरू हो गई, जिसमें आईएसएफ के 4 कार्यकर्ता घायल हो गए। चारों को बिशुनपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, इलाके में केंद्रीय बलों ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में कर लिया है।

Am pained at violence taking place. Time for OCs and ICs @WBPolice @KolkataPolice to take all steps & act as per law.



Administration and police @MamataOfficial @HomeBengal must maintain political neutrality & show commitment to rule of law.



Violations will get duly punished.