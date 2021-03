West Bengal Assembly Elections 2021: BJP उम्मीदवार और पूर्व क्रिकेटर अशोक डिंडा पर हमला

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 ( West Bengal Assembly Elections 2021 ) के लिए पहले चरण का मतदान समाप्त हो गया है। अब 1 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होने वाला है। उससे पहले जोरों-शोरों के साथ चुनाव-प्रचार किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक हिंसा भी थमने का नाम नहीं ले रही है।

भारी संख्या में चप्पे-चप्पे पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के बावजूद नेताओं को निशाना बनाकर हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। अब इसी कड़ी में मंगलवार को अज्ञात लोगों ने भाजपा उम्मीदवार और पूर्व क्रिकेटर अशोक डिंडा पर हमला कर दिया। हमला इतना जबरदस्त था कि डिंडा बुरी तरह से घायल हो गए।

जानकारी के मुताबिक, अशोक डिंडा पूर्वी मिदनापुर के मोयना सीट से भाजपा के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। वे चुनाव प्रचार के लिए मोयना गए हुए थे, तभी कुछ हमलावरों ने उनकी कार पर लाठियों और पत्थरों से हमला कर दिया। इस हमले में डिंडा को गंभीर चोटें आई है। उनकी कार भी क्षतिग्रस्त हो गई है। इस घटना के फौरन बाद हरकत में आए चुनाव आयोग ने जिला प्रशासन से रिपोर्ट तलब किया है।

