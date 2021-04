West Bengal Assembly Elections 2021: पश्चिम बंगाल BJP अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हमला

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 ( West Bengal Assembly Elections 2021 ) के लिए तीन चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है और 10 अप्रैल को होने वाले चौथे चरण के मतदान के लिए सभी पार्टियों की ओर से ताबड़तोड़ प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। सभी पार्टियां पूरी ताकत के साथ प्रचार कर रही हैं।

वहीं चुनावी रैलियों में जमकर एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इस आरोप-प्रत्यारोप के बीच राजनैतिक हिंसा भी जारी है। इसी कड़ी में बुधवार की शाम को भाजपा के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष दिलीप घोष पर एक बार फिर हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि दिलीप घोष के काफिले पर कूचबिहार के शीतलकूची में हमला किया गया।

यह भी पढ़ें :- West Bengal Assembly Elections 2021 ममता का बड़ा आरोप, वोटरों से BJP को वोट देने के लिए कह रहे हैं केंद्रीय बल

दिलीप घोष ने बताया है कि उनके काफिले पर शीतलकूची में हमला किया गया। बता दें कि इस हमले की तस्वीर सामने आई है, जिसमें दिलीप घोष जिस गाड़ी में बैठे हैं, उसका शीशा टूटा दिखाई दे रहा है। खबर लिखे जाने तक अधिक जानकारी सामने नहीं आई है। अभी बाकी डिटेल का इंजतार किया जा रहा है।

आपको बता दें कि इससे पहले भी पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष पर हमला किया गया था। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफीले पर भी हमला किया गया था। हालांकि, दोनों को कोई चोट नहीं आई थी। इसके अलावा भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी पर भी दूसरे चरण के मतदान से पहले चुनाव प्रचार के दौरान हमला किया गया था।

West Bengal BJP chief Dilip Ghosh says that his convoy was attacked in Sitalkuchi, Cooch Behar. Details awaited. pic.twitter.com/oiCX9TgZLV