West Bengal Assembly Elections 2021: भाजपा कार्यकर्ताओं ने जलपाईगुड़ी में पार्टी कार्यालय पर की तोड़फोड़

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव (West Bengal Assembly Elections 2021) की तारीखें करीब आ गई हैं। गुरुवार को भाजपा ने उम्मीदवारों की सूची घोषित की। इस बीच पार्टी कार्यकर्ता कई उम्मीदवारों के नाम पर असंतुष्ट दिखे।

प्रत्याशियों के नामों से नाराज भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ताओं ने डीबीसी रोड जलपाईगुड़ी में पार्टी कार्यालय पर तोड़फोड़ की और सुजीत सिंघा को उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद वहां लगे पोस्टर फाड़ दिए।

ये भी पढ़ें: भाजपा को मिले 'राम', अरुण गोविल ने थामा कमल

West Bengal: Bharatiya Janata Party (BJP) workers vandalised party office at DBC road Jalpaiguri & tore posters after Sujit Singha was announced as party candidate from Jalpaiguri Sadar Assembly constituency. pic.twitter.com/MLVE5u4IXG