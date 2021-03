West Bengal Assembly Elections 2021: भाजपा की मांग, ममता बनर्जी का नामांकन रद्द हो

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव (West Bengal Assembly Elections 2021) की तारीखें कारीब आते ही सियासत तेज हो चुकी है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ रहीं सीएम ममता बनर्जी पर आधे दर्जन मुकदमे छिपाने का आरोप लगाया है।

भारतीय जनता पार्टी ने रिटर्निंग अफसर से इसकी शिकायत की है। इस मामले को लेकर भाजपा ने चुनाव आयोग से ममता बनर्जी के नॉमिनेशन (नामांकन) को रद्द करने की मांग की है।

BJP delegation today visited the office of Chief Electoral Officer in Kolkata.



"We demanded EC to cancel CM's nomination as she has 6 cases against her but her affidavit doesn't mention them. Earlier, returning officer overlooked our request.", said BJP's Shishir Bajoria https://t.co/kAjLKQ7woR pic.twitter.com/Z8IIbc3Cny