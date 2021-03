West Bengal Assembly Elections 2021: एक पर्यवेक्षक निलंबित, मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताई वजह

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में सियासी लड़ाई चरम पर पहुंच गया है। वहीं दूसरी और चुनाव आयोग ने एक पर्यवेक्षक पर कड़ी कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया है। इससे एक दिन पहले (22 मार्च) को उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था।

मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि पर्यवेक्षक के अनुचित व्यवहार को लेकर उन्हें निलंबित करने का फैसला लिया गया है। अब उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की जाएगी। साथ ही बाकी पर्यवेक्षकों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है।

एक अन्य मामले में चुनाव आयुक्त ने कहा है कि गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन (GTA) के बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स (BOA) यानी प्रशासकीय समिति के चेयरमैन अनित थापा को पद से हटाया जाएगा। सिलीगुड़ी के निकट न्यू चामटा चाय बागान स्थित मेफेयर टी रिसॉर्ट में बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान एक सवाल के जवाब में अरोड़ा ने ये बातें कही।

उन्होंने कहा कि राज्य के सभी नगर निगम व नगर पालिकाओं में राजनीतिक रूप से नियुक्त प्रशासकों को आदर्श चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर विभिन्न राजनीतिक दलों की शिकायतों के आधार पर कार्रवाई करते हुए हटा दिया गया है। अब उनकी जगह पर सरकारी स्तर पर प्रशासक नियुक्त किए गए हैं।

