West Bengal Assembly Elections 2021: चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को भेजा नोटिस, 48 घंटे में देना होगा जवाब

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 ( West Bengal Assembly Elections 2021 ) के लिए तीन चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है और चौथे चरण के मतदान से पहले सभी पार्टियां ताबड़तोड़ प्रचार-प्रसार करते हुए एक-दूसरे पर जमकर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विरोधियों के साथ-साथ चुनाव आयोग और केंद्रीय बलों पर भी सवाल खड़े कर रही हैं।

इस बीच चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका देते हुए नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी द्वारा तीन अप्रैल को एक चुनावी रैली के दौरान दिए गए भाषण को लेकर नोटिस जारी किया है। दरअसल, ममता बनर्जी ने राज्य के मुस्लिम समुदाय से एकजुट होकर तृणमूल कांग्रेस (TMC) के पक्ष में वोट करने को कहा था।

इस पर भाजपा ने आपत्ति जताई थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली में इसका जिक्र करते हुए कहा था कि यदि हम हिन्दुओं को एकजुट होकर मतदान करने को कहते तो चुनाव आयोग हमें नोटिस थमा देता। भाजपा ने ममता पर हमला बोलते हुए चुनाव आयोग सेे मांग की थी कि इसपर संज्ञान लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि एक विशेष वर्ग के लोगों को एक पक्ष में मतदान करने के लिए कहना आचार सहिंता का उल्लंघन है।

EC issues notice to West Bengal CM & TMC leader Mamata Banerjee over her statement on 3rd April, "appealing Muslim voters to not let their vote be split among different political parties & demanding votes on communal ground for TMC". EC asks her to explain her stand within 48 hrs pic.twitter.com/nHH3ovElz0