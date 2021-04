West Bengal Assembly Elections 2021: प्रचार में मास्क की अनदेखी पड़ेगी भारी, चुनाव आयोग सख्त

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों का असर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव ( West Bengal Assembly Elections 2021 ) पर दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग अब चुनाव प्रचार के दौरान मास्क की अनदेखी को लेकर सख्त नजर आ रहा है। निर्वाचन आयोग ( Election Commission ) ने चुनाव प्रचार के दौरान स्टार प्रचारकों और नेताओं के मास्क नहीं पहनने की घटनाओं पर चिंता जताई है।

यही नहीं आयोग ने पिछले वर्ष कोविड-19 को लेकर जारी निर्देशों का पूरी गंभीरता से पालन करने को कहा है। चुनाव आयोग इससे संबंधित एक खत सभी राज्यों, जहां चुनाव हो रहे हैं उन्हें भेजा गया है। लेकिन फिलहाल पश्चिम बंगाल को छोड़कर बाकी राज्यों में मतदान पूरा हो चुका है। लिहाजा इसका ज्यादा असर पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है।

"It is clarified that the Commission, in cases of breach, will not hesitate in banning public meetings, rallies etc. of the defaulting candidates/star campaigners/political leaders without any further reference," Election Commission to all national & state parties. https://t.co/iAX81tfpJ6