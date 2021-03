West Bengal Assembly Elections 2021 : उत्तर 24 परगना में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 ( West Bengal Assembly Elections 2021 ) के तहत 30 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान होने से ठीक एक दिन पहले पुलिस ने गैर कानूनी रूप से संचालित अवैध हथियार निर्माण फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पश्चिम बंगाल पुलिस ने उत्तर 24 परगना के नैहाटी क्षेत्र के एक गांव से इस मामले में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।

West Bengal: Police busted an illegal arms manufacturing unit and arrested two persons at a village in Naihati area of North 24 Parganas yesterday.



"Two arms, some unfinished arms & ammunition have been seized," said Amarnath, Deputy Commissioner of Police (Zone 1). pic.twitter.com/UWUD3cuJ3a