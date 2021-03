West Bengal Assembly Elections 2021 : पीएम मोदी आज बांकुरा और बोकाखाट में करेंगे रैली

नई दिल्ली। असम विधानसभा चुनाव 2021 को लेकर चुनाव प्रचार चरम पर है। इस बीच सियासी दलों के बीच आरोप—प्रत्यारोप का सिलसिला पहले से ज्यादा सख्त हो गया है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के बोकाखाट और पश्चिम बंगाल के बांकुरा में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में चुनावी रैली करेंगे। इस रैली में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी बीजेपी में शामिल होने की घोषणा करेंगे।

Prime Minister Narendra Modi to address public meetings at Bokakhat, Assam and Bankura, West Bengal today



