West Bengal Assembly Elections 2021: पोलिंग पार्टी बूथों के लिए रवाना, कल होगा मतदान

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। कल यानी 27 मार्च को राज्य में प्रथम चरण के लिए मतदान होना है। जिसके चलते पोलिंग पार्टियां ईवीएम और वीवीपैट के साथ अपने-अपने बूथों के लिए रवाना हो गई हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में आठ चरणों में विधानसभा चुनाव संपन्न कराया जाना है। जबकि चुनाव के नतीजे दो मई को घोषित किए जाएंगे।

Jhargram: Polling parties leave for their respective polling stations after collecting EVMs & VVPATs ahead of voting for first phase of #WestBengalElections2021 tomorrow. pic.twitter.com/VCxMIv2LuX