West Bengal Assembly Elections 2021: राहुल गांधी 14 अप्रैल से बंगाल में प्रचार अभियान की करेंगे शुरुआत

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 ( West Bengal Assembly Elections 2021 ) के लिए आधे चरण यानी की चार चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है। अब बाकी के बचे चार चरणों के मतदान से पहले सभी पार्टियां पूरी ताकत के साथ प्रचार-प्रसार में जुटी हैं। आमने-सामने के मुख्य मुकाबले में भाजपा-टीएमसी के नेता चुनावी रैलियों से जमकर एक-दूसरे पर हमला बोल रहे हैं।

वहीं, अब पहले के चार चरणों के चुनाव प्रचार से गायब रहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बंगाल में दहाड़ने के लिए तैयार हैैं। राहुल गांधी बाकी के चार चरणों में होने वाले मतदान के लिए 14 अप्रैल से बंगाल में अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। अपने पहले प्रचार अभियान में बंगाल के गोलपोखर और माटीगारा-नक्सलबाड़ी में रैलियों को संबोधित करेंगे।

यह भी पढ़ें :- West Bengal Assembly Elections 2021: अमित शाह ने ममता पर साधा निशाना, बोले- बंगाल का धरतीपुत्र ही बनेगा BJP का मुख्यमंत्री

बता दें कि कांग्रेस ने बंगाल में वाम दलों के साथ गठबंधन किया है। गठबंधन के तहत कांग्रेस बंगाल में सिर्फ 92 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। जिन 92 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं उनमें विधानसभा की 45 सीटों पर 17 अप्रैल को पांचवें चरण में मतदान होने वाले हैं।

वहीं, 43 सीटों पर 22 अप्रैल को छठे चरण में मतदान होने वाले हैं। इसके अलावे 26 अप्रैल को सातवें चरण में विधानसभा की 35 सीटों पर मतदान होने वाला है, जबकि 29 अप्रैल को आठवें और आखिरी चरण में 35 सीटों पर मतदान होने वाला है। बता दें कि बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम बाकी के अन्य तीन राज्यों (असम,तमिलनाडु और केरल) व एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी विधानसभा के चुनाव परिणाम के साथ ही 2 मई को घोषित किए जाएंगे।

Rahul Gandhi to campaign in West Bengal from April 14



Read @ANI Story | https://t.co/JgPxjpRGk5 pic.twitter.com/YqqPDuhIXy