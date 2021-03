West Bengal Assembly Elections 2021: स्वपन दासगुप्ता ने BJP उम्मीदवार के तौर पर दाखिल किया नामांकन

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस (TMC) छोड़कर भाजपा में शामिल हुए राज्यसभा के पूर्व सांसद स्वपन दासगुप्ता ने तारकेश्वर सीट से शुक्रवार को नामांकन दाखिल किया। स्वपन दासगुप्ता ने भाजपा उम्मीदवार के तौर पर चंदननगर स्थित एसडीओ कार्यालय में नामांकन दाखिल किया। बता दें कि इस सप्ताह के शुरू में ही स्वपन दासगुप्ता ने राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया था। वे राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधित्व करते थे।

दरअसल, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी ने स्वपन दासगुप्ता पर राज्यसभा के मनोनीत सदस्य होने के नाते विधानसभा चुनाव लड़ने पर सवाल उठाए थे। जिसके बाद पत्रकार से नेता बने दासगुप्ता ने अपना इस्तीफा इस अनुरोध के साथ भेजा कि इसे बुधवार तक स्वीकार कर लिया जाए। राज्यसभा सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल अप्रैल 2021 में समाप्त होना था। तृणमूल कांग्रेस की सदस्य महुआ मोइत्रा द्वारा स्वपन दासगुप्ता के उच्च सदन का सदस्य होने के बावजूद पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उतरने का मुद्दा उठाए जाने के बाद कांग्रेस ने भी इसे मुद्दा बनाया था।

अपने इस्तीफे के बारे में दासगुप्ता ने एक ट्वीट करते हुए लिखा था कि बेहतर बंगाल की लड़ाई के लिए मैंने आज राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। मैं अगले कुछ दिनों में तारकेश्वर विधानसभा सीट के लिए भाजपा उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल करूंगा। मालूम हो कि रविवार को भाजपा ने तारकेश्वर विधानसभा सीट से दासगुप्ता की उम्मीदवारी की घोषणा की थी।

West Bengal: Swapan Dasgupta files his nomination as BJP candidate from Tarakeshwar Assembly seat at SDO office in Chandannagar



He tendered his resignation as a Rajya Sabha MP earlier this week#WestBengalElections2021 pic.twitter.com/dEbOR5CR3E