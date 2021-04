West Bengal Election 2021: सातवें चरण में 34 सीटों पर मतदान जारी, भवानीपुर सीट पर होगा कड़ा मुकाबला

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में सोमवार को सातवें चरण का मतदान जारी है। 34 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। सबसे ज्यादा 9-9 सीटें मुर्शिदाबाद और पश्चिमी बदर्वान में हैं। सभी की नजरें भवानीपुर पर टिकी हैं। यहां से ममता बनर्जी विधायक हैं। इस बार ममता बनर्जी भवानीपुर की जगह नंदीग्राम से चुनावी मैदान में उतरी हैं।

सातवें दौर का मतदान जारी है। पोलिंग बूथ पर कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। 34 विधानसभा सीटों पर मतदान को लेकर चुनाव आयोग सतर्कता बरत रहा है। दूसरी कोरोना लहर में चुनाव कराना आयोग के लिए बड़ी चुनौती है। निर्वाचन से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि इस दौरान हर मतदाता को सख्ती से इस प्रोटोकाॅल पालन कराया जा रहा है।

भवानीपुर में जोरदार टक्कर

सातवें चरण में सबकी निगाहें ममता बनर्जी के गृहक्षेत्र भवानीपुर पर हैं। ममता बनर्जी यहां की निवासी भी हैं और वर्तमान में यहां से विधायक भी रह चुकी हैं। इस बार वे नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं। इसलिए भवानीपुर सीट पर तीसरी बार जीत के लिए उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य के बिजली मंत्री सोभनदेब चट्टोपाध्याय को यहां से उतारा है। उनके सामने भाजपा के रुद्रनिल घोष हैं। रुद्रनिल घोष कुछ ही माह पहले तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर भाजपा से जुड़े थे।

People cast their votes for the seventh phase of #WestBengalElections2021 today. Visuals from Samsi Primary School - designated as booth number 142/142 A - in Ratua constituency of Malda district. pic.twitter.com/IhLUl6j147