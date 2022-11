'सद्दाम हुसैन की तरह क्यों दिखते हैं?', असम CM हिमंत बिस्वा सरमा ने राहुल गांधी के नए लुक पर कसा तंज

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राहुल गांधी के नए लुक को लेकर तंज कसा है। उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अब आप सद्दाम हुसैन की तरह क्यों दिखते हैं? इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी को लुक बदलने को लेकर सलाह भी दी।

Why Rahul Gandhi now looks like Saddam Hussein, Assam CM Himanta Biswa Sarma's dig