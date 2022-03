Assembly Elections 2022: अब तक के विधानसभा चुनावों में सामने आया दिलचस्प ट्रेंड, इस बार महिलायें बदलेंगी सियासी तस्वीर?

चुनाव आयोग के मुताबिक गोवा विधानसभा चुनावों में महिला वोटर्स की संख्या पुरुषों से ज्यादा रही। जब भी महिला वॉटर्स की संख्या में वृद्धि हुई है तब तब सत्ता परिवर्तन देखने को मिला है। ऐसे में क्या इस बार महिला वॉटर्स की संख्या में वृद्धि का ट्रेंड क्या सियासी समीकरण बदलेगा?

पाँच राज्यों के विधानसभा चुनावों में महिलाओं का प्रदर्शन इस बार काफी शानदार दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग के अनुसार पुरुषों से अधिक महिलाओं ने उत्तराखंड और गोवा में वोट डालें हैं। वहीं, पहले चरण में मणिपुर और दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश में महिलाओं ने अधिक वोट डाले हैं। पंजाब की बात करें तो महिलाओं और पुरुषों का वोट प्रतिशत लगभग बराबर है। हालांकि, यूपी में अभी सातवें चरण का मतदान होना बाकी है। इन चुनावों महिला वॉटर्स की अधिक संख्या का ट्रेंड किसे फायदा पहुंचाएगा ये बड़ा सवाल है। गौर करें तो जब भी महिला मतदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ है सत्ता में परिवर्तन देखने को मिला है। इससे ये भी स्पष्ट है कि महिलायें पहले की तुलना में अधिक जागरूक हैं।

women power in UP, Punjab, Goa and Uttarakhand assembly elections