यूपी कैबिनेट 2.0: मंत्रिमंडल में शामिल होंगे काशी से ये चर्चित चेहरे! भाजपा की जीत में अहम भूमिका

UP Cabinet 2.0- यूपी विधानसभा चुनाव में वाराणसी की सभी 8 विधानसभा सीटों पर कमल खिला है। यहां से योगी 2.0 सरकार में ज्यादा जगह की उम्मीद है। पिछली बार के चुनाव में एक कैबिनेट और दो स्वतंत्र प्रभार मंत्री वाराणसी के हिस्से में आए थे। इस बार शपथ ग्रहण समारोह में ही वाराणसी के विधायकों को योगी कैबिनेट में जगह मिलने की उम्मीद है।

UP Cabinet 2.0- यूपी विधानसभा चुनाव में वाराणसी की सभी 8 विधानसभा सीटों पर कमल खिला है। यहां से योगी 2.0 सरकार में ज्यादा जगह की उम्मीद है। पिछली बार के चुनाव में एक कैबिनेट और दो स्वतंत्र प्रभार मंत्री वाराणसी के हिस्से में आए थे। इस बार शपथ ग्रहण समारोह में ही वाराणसी के विधायकों को योगी कैबिनेट में जगह मिलने की उम्मीद है। इस बार यह आंकड़ा चार तक जा सकता है।

Yogi Cabinet 2.0 These Faces from Varanasi Can get Place in UP Cabinet