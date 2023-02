Bajaj का इलेक्ट्रिक स्कूटर Chetak जल्द ही आएगा पहले से ज़्यादा रेंज के साथ, जानिए डिटेल्स

Bajaj का इलेक्ट्रिक स्कूटर Chetak जल्द ही आएगा पहले से ज़्यादा रेंज के साथ, जानिए डिटेल्स

नई दिल्लीPublished: Feb 16, 2023 04:04:36 pm Submitted by: Tanay Mishra

Bajaj Chetak E-Scooter To Come With More Range: बजाज का इलेक्ट्रिक स्कूटर चेतक देश में काफी पॉपुलर है। मार्केट में पहले से मौजूद यह पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर जल्द ही एक नए चेंज के साथ मार्केट में फिर से एंट्री करने वाला है। आइए जानते हैं क्या होगा यह चेंज और इससे होने वाले फायदे के बारे में।

Bajaj Chetak Electric Scooters