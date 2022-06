न ही ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और न ही रजिस्ट्रेशन का झंझट! कम खर्च में घर लाएं ये सस्ते Electric Scooters

सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स (CMVR) के अनुसार, 250 वॉट से कम पावर आउटपुट और 25 किमी प्रति घंटे से कम की टॉप स्पीड वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर (Electric Scooter) या बाइक को रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। इसलिए, इन वाहनों को बिना ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) के भी चलाया जा सकता है।

Cheapest Electric Scooters No need of Driving Licence Registration