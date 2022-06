महज 1 साल का इंतज़ार और Electric Car खरीदने वालों की होगी बल्ले-बल्ले! जानिए क्या है Nitin Gadkari का 'वन ईयर प्लान'

हाल ही में नितिन गडकरी देश के ऑटो इंडस्ट्री को पारंपरिक फ़्यूल (पेट्रोल-डीजल) के बजाय इथेनॉल, मेथनॉल, ग्रीन हाइड्रोजन और अन्य ईंधन विकल्पों (Electric Vehicles) वाले वाहनों के निर्माण पर जोर देने को कहा था।

