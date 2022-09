नहीं मिलेगा ऐसा मौका! Hero फ्री में गिफ्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक स्कूटर, जानिए क्या है ऑफर

Hero Electric अपने सेग्मेंट में देश की बेस्ट सेलिंग ब्रांड है, कंपनी ने बीते अगस्त महीने में 10,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री की है और इस मामले में Ola जैसे दिग्गज़ भी पीछे हो गए हैं।

Hero Electric will gift you a free electric scooter On Onam Festival