बड़ी ख़बर! इस तारीख को Hero MotoCorp लॉन्च करेगा अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर, कीमत होगी बस इतनी

Hero MotoCorp के इलेक्ट्रिक स्कूटर का इंतज़ार लबे समय से हो रहा था, और अब आखिर इसके लॉन्च की तारीख से पर्दा उठ गया है। दूसरी ओर कंपनी की चिर प्रतिद्वंदी Honda भी बाजार में अपने नए इलेक्ट्रिक वाहन को पेश करने की तैयारी कर रही है।

Hero MotoCorp to launch first electric scooter next month under Vida brand