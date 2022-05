Kia EV6 : 18 मिनट की चार्जिंग और 500km की रेंज के साथ 26 मई को आ रही है यह कार, सामने आया पहला टीजर वीडियो

World car of the Year भारत में देगी इस्तक



किआ ने हाल ही में घोषणा की थी कि वह 26 मई को EV6 के लिए बुकिंग शुरू करेगी। दिलचस्प बात यह है, कि किआ इस कार को भारत में सीबीयू के रूप में बेचेगी, और इसके चलते इस कार की सीमित यूनिट्स ही ब्रिकी पर होंगी। EV6 को देश भर के प्रमुख मेट्रो शहरों में चुनिंदा किआ डीलरशिप के माध्यम से बेचे जाने की उम्मीद है। वहीं कीमत की बात करें तो नई EV6 की 50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की रेंज के आसपास तय की जाएगी। जो एक लग्जरी इलेक्ट्रिक सेगमेंट की तरफ इशारा करती है। ध्यान दें, कि किआ ईवी6 अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पहले से ही ब्रिकी पर है, और इस कार को इस साल World car of the Year के रूप में भी चुना गया है।