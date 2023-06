Tata Nexon या Hyundai Kona नहीं, बल्कि इस इलेक्ट्रिक SUV की है सबसे ज्यादा रीसेल वैल्यू

Submitted by:



Best Re-Sale Value Electric car in India: भारत में अब इलेक्ट्रिक वाहनों की की राह धीरे-धीरे आसान हो रही हैं। नए-नए मॉडल्स के आने से और वो भी किफायती दाम के साथ, ऐसे में ग्राहक इन्हें अपनाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। खास बात यह है कि जैसे देश में पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों की Re-sale वैल्यू होती है ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की भी रीसेल वैल्यू काफी अच्छी बताई जा रही है। इस उभरते हुए बाज़ार में प्रमुख कंपनियों में टाटा मोटर्स और MG मोटर इंडिया शामिल हैं, दोनों ज़बरदस्त इलेक्ट्रिक SUV पेश कर रहे हैं।



Droom (ड्रूम) की स्टडी रिपोर्ट में रीसेल वैल्यू के मामले में MG ZS EV सबसे आगे है जबकि , नेक्सॉन EV और KONA को भी पीछे छोड़ दिया है, इतना ही नही इस गाड़ी की वैल्यू मौजूदा क्रेटा और सेल्टॉस को भी पीछे छोड़ा है।