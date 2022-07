क्या आप जानते हैं देश में कुल रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या, पढ़िए नितिन गडकरी का क्या है कहना

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने राज्यसभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि, देश में कुल 27,25,87,170 पंजीकृत वाहन हैं, जो 207 देशों में पंजीकृत कुल 2,05,81,09,486 वाहनों का 13.24 प्रतिशत है।

