लो आ गई Royal Enfield के इलेक्ट्रिक बाइक को लेकर बड़ी ख़बर! जानिए कब कर सकेंगे सवारी

Royal Enfield के पैरेंट कंपनी आयशर मोटर्स के एमडी सिद्धार्थ लाल ने कंपनी के लाइनअप को इलेक्ट्रिफाइड करने के बारे में मीडिया से बातचीत की थी। उन्होनें ये भी कहा था कि, "एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लॉन्च करना जो कि 350 या 650 के बराबर है, एक बहुत महंगा प्रस्ताव होगा।"

Royal Enfield Electric Motorcycle To be Launch Soon