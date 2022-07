एक्शन में नितिन गडकरी! Electric Vehicles में आग लगने पर कंपनियों को भेजा नोटिस, बड़ी कार्रवाई की तैयारी

बीते दिनों नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने राज्यसभा में अपने लिखित जवाब में कहा था कि, देश में 13 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक वाहन हैं। हालांकि आग लगने की घटानाओं के बाद कुछ कंपनियों अपने वाहनों को रिकॉल भी किया था।

Show cause notice sent to Electric Vehicle manufacturers Says Nitin Gadkari