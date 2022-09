खुशख़बरी! इस तारीख को Tata लॉन्च करेगी सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार, 300Km की रेंज और कीमत होगी इतनी

Tata Tiago EV में कंपनी मौजूदा टिगोर इलेक्ट्रिक के मुकाबले छोटा बैटरी पैक कर सकती है, संभवत: ये कार सिंगल चार्ज में 300 किलोमीटर तक का ड्राइविंग रेंज देगी। ये देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार हो सकती है।

प्रतिकात्मक तस्वीर: Tata Tiago EV Cheapest Electric Car to be Launch Soon