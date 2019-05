बॉलीवुड अभिनेता का भड़का गुस्सा, कहा-ईमानदार राहुल गांधी पीएम नहीं बन सकते लेकिन चायवाला..

बॉलीवुड अभिनेता कमाल आर खान यानी केआरके अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। वह फिल्मों से लेकर खेल जगत और राजनीति पर भी टिप्पणी करने से नहीं चूकते। लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर भी उन्होंने कई ट्वीट किए हैं। अब एक बार फिर उन्होंने पीएम मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी को लेकर भी ट्वीट किया है।

अभिनेता ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'कोई भी ये कैसे कह सकता है कि युवाओं को इंजीनियर, डॉक्टर और बिजनेसमैन बनाने की चाहत रखने वाले पढ़े-लिखे, अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले, हैंडसम और ईमानदार राहुल गांधी पीएम पद के योग्य नहीं हैं। लेकिन वह शख्स पीएम बनने के योग्य है जो चाहता है कि युवा चायवाला, रिक्शावाला और पकौड़ेवाला बने!' बता दें कि अभिनेता ने ट्वीट करते हुए उन लोगों पर निशाना साधा है जो राहुल गांधी की योग्यता पर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि वे पीएम नहीं बन सकते।

How can anyone say that educated, good English speaking, handsome, honest @RahulGandhi who wants young people to become engineers, doctors and businessmen is not eligible to become PM. But he is eligible who wants young generation to become Chaiwala, Rickshawala and Pakaudewala!