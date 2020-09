Mahesh Babu से तमाम दिग्गज कलाकारों ने जय प्रकाश रेड्डी के निधन पर दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर कॉमेडियन जय प्रकाश रेड्डी का मंगलवार को निधन हो गया। 74 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। जय प्रकाश के निधन की खबर से दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को गहर झटका लगा है। सुपर स्टार महेश बाबू ( Mahesh Babu ) से लेकर तमाम बड़े कलाकारों ने जय प्रकाश रेड्डी के निधन पर शोक व्यक्त किया है।

महेश बाबू ने ट्वीट के जरिए तेलुगु फिल्म उद्योग के इस वरिष्ठ कलाकार को नमन किया है। वहीं जूनियर एनटीआर से लेकर जेनेलिया देशमुख तक सभी ने अपने शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं।

ड्रग रैकेट मामले में दूसरी बड़ी गिरफ्तारी, क्राइम ब्रांच ने इस अभिनेत्री को किया अरेस्ट

Saddened by the passing of #JayaPrakashReddy garu. One of TFI's finest actor-comedians. Will always cherish the experience of working with him. Heartfelt condolences to his family and loved ones.