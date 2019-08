मशहूर एक्ट्रेस का सनसनीखेज खुलासा, 3 महीने किया एडल्ट ​फिल्मों में काम, हर Video से कमाए इतने रुपए

मुंबई। एडल्ट फिल्मों को लेकर लोगों के भ्रम दूर करने के लिए मियां खलीफा ने कई खुलासे किए हैं। पॉर्न इंडस्ट्री की टॉप स्टार्स में रही मियां ने एक इंटरव्यू में स्वीकार किया है कि लोग बिना जानें एडल्ट इंडस्ट्री के बारे में कई तरह के भ्रम पाल लेते हैं। एक्ट्रेस ने बताया कि करीब 3 महीने तक ऐसी फिल्मों में काम करने के बाद उन्हें कितना पैसा कमाया। ये इंडस्ट्री छोड़ने के बाद एक्ट्रेस को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इंटरव्यू के बाद मियां ने लोगों के सवालों का ट्विटर पर जवाब भी दिया

मियां खलीफा ने हाल में एक इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में उनके किए गए खुलासों के बाद दुनियाभर में बहस छिड़ गई है। बहस छिड़ी है एडल्ट फिल्मों से होने वाली कमाई पर। साक्षात्कार में मियां ने बताया कि लोग सोचते हैं कि उन्होंने ऐसी फिल्में करके करोड़ों रुपए कमाए हैं। लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। उन्होंने करीब 3 महीने तक ऐसी मूवीज में काम किया। इससे उनको कुल मिलाकर 12000 डॉलर यानी कि करीब 8,50,971 रुपए कमाए। ये उनकी कुल फीस की राशि है। उन्होंने बताया कि इस कमाई के बाद उनको एक रुपया भी इंडस्ट्री से नहीं मिला है। यहां से काम छोड़ने के बाद दूसरा सामान्य काम भी नहीं मिल रहा है।

मियां ने इंटरव्यू के बाद ट्विटर पर लोगों के सवालों के जवाब भी दिए। एक यूजर ने मियां से पूछा, 'इतने साल एडल्ट फिल्मों में काम करने के बाद आने महज 8.50 लाख रुपए ही कमाए। मियां ने जवाब दिया कि उनको एक वीडियो करने के बदले करीब 70 हजार रुपए मिलते थे। और सालों नहीं बल्कि कुछ महीनों ही ये काम किया था। मियां के इस खुलासे के बाद लोग चौंक गए हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एडल्ट इंडस्ट्री के स्टार्स को भारी भरकम रकम अदा की जाती है।

People think I’m racking in millions from porn. Completely untrue. I made a TOTAL of around $12,000 in the industry and never saw a penny again after that. Difficulty finding a normal job after quitting porn was... scary. Full interview here: https://t.co/xHK7SmhfrY pic.twitter.com/fwJlyzHznq