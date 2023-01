अजय देवगन की भोला से तब्बू का फर्स्ट लुक आउट, खाकी वर्दी में एक्ट्रेस का दिखा भौकाली अवतार

मुंबईPublished: Jan 17, 2023 01:33:11 pm Submitted by: Jyoti Singh

Bholaa Tabu First Look Out : अजय देवगन ने अपनी अपकमिंग फिल्म 'भोला' से तब्बू का फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया है। जिसमें वह खाकी वर्दी में काफी भौकाली दिखाई दे रही हैं। फिल्म से सामने आए तब्बू के फर्स्ट लुक को देखकर लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं।

Ajay Devgan shares Tabu first look as cop from Bholaa

Ajay devgn Bholaa : अजय देवगन (Ajay devgn) और तब्बू (Tabu) की जोड़ी जब भी पर्दे पर आती है तो धमाल मचा देती है। पिछले साल रिलीज हुई उनकी फिल्म 'दृश्यम 2' ने जो सफलता हासिल की वह अब तक कायम है। फिल्म को फैंस का जबरदस्त रिस्पांस मिला। जिसके बाद यह जोड़ी एक बार फिर से दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार है। बता दें कि जल्द ही अजय देवगन अपनी नई फिल्म 'भोला' (Bholaa) लेकर आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले फिल्म से एक्टर का लुक रिवील किया गया था। जिसके बाद अब फिल्म से तब्बू के फर्स्ट लुक सामने आया है। जिसे देखकर फैंस क्रेजी हो रहे हैं।