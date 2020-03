यूजर्स ने अनुभव सिन्हा की लगाई क्लास, डायरेक्टर ने मांगी माफी, यहां जाने पूरा मामला

बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू और एक्टर पवेल गुलाटी की फिल्म 'थप्पड़' को क्रिटिक्स से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म कोई खास कमाल नहीं कर सकी और लोग इसे एक फ्लॉप मूवी बता रहे हैंं। इसी बीच फिल्म के निर्देशक अनुभव सिन्हा ने लोगों के नेगेटिव कमेंट्स और रिएक्शन से काफी नाराज हो गए। निर्देशक ने सोशल मीडिया पर फिल्म की आलोचना करने वालों को ना सिर्फ खरी-खोटी सुनाई है, बल्कि गंदी-गंदी गालियां भी देनें लगे।

दरअसल, अनुभव को 'थप्पड़' से काफी उम्मीदें थी, से टिकट खिड़की पर कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर सकी। फिल्म को लेकर लोग तरह तरह के कमेंट करने लगे। लेकिन डायरेक्टर सुधीर मिश्रा को यह टिप्प्णी अच्छी नहीं लगी, जिसके बाद उन्होंने इस पर ट्वीट कर दिया। इसके बाद अनुभव भी भड़क गए। सुधीर मिश्रा के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए अनुभव सिन्हा ने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जमकर गालियां भी बरसाईं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि उनकी फिल्म ने ठीक कमाई कर ली है।

